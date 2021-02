Sadek : le double bonheur !

Que de bonnes nouvelles pour Sadek...

Pour Sadek, 2021 commence très bien ! Entre la sortie de son nouveau son, l’arrivée de son futur album "Aimons-nous vivants", et son nouveau statut de père de famille… Il est comblé !

L'année 2020 était compliquée pour Sadek ! Il a passé une année pour le moins mouvementée. Mais il a décidé d’avancer professionnellement et personnellement. Aujourd’hui, vous avez pu découvrir son tout nouveau morceau : "Aller-Retour". Comme une mise en bouche de son album à venir : "Aimons-nous vivants". De ce projet, on ne sait pas grand-chose. On sait simplement qu’on aura 21 titres au compteur et qu’il y aura une collaboration avec Ninho et SCH.

Mais celui qui a clashé Lil Uzi Vert a voulu nous en dire plus. Il est catégorique : son opus, c’est du très haut niveau. C’est sur Twitter qu’il s’est confié. Le membre de la compilation Rec.118 affirmait ce jeudi 11 février : "Il y a un an jour pour jour je rentrais en prison , aujourd’hui j’ai eu mon premier enfant , j’ai une vie magnifique , et je vais sortir le meilleur album de ma carrière. Merci mon dieu. A ce soir 00h".

Il y’a un an jour pour jour je rentrais en prison , aujourd’hui j’ai eu mon premier enfant , j’ai une vie magnifique , et je vais sortir le meilleur album de ma carrière ????????????

Merci mon dieu ❤️❤️❤️

A ce soir 00h — sadek (@Sadekniuum) February 11, 2021

Félicitations donc à Sadek qui est devenu père ! Et ça, tout juste un an après avoir violemment passé à tabac Bassem Braïki à Vénissieux. On ne sait pas encore quand son procès est prévu, mais celui qui a crée son label a décidé de vivre sa vie de la meilleure façon qu’il soit : entre sa famille et les studios.

On a hâte de découvrir l’album maintenant !