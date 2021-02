6ix9ine transgresse la loi pour son retour

Alors qu'on l'avait très peu vu ou entendu durant la seconde partie de 2020 suite à l'échec de son album "Tattle Tales", 6ix9ine est revenu de manière très agressive en ce début d'année 2021. Arborant un nouveau look et sans doute de nouveaux tatouages, il avait déjà teasé un nouveau titre il y a quelques jours. Il vient de récidiver et malgré qu'il en ait l'interdiction, il n'a pas hésité à parler de la période de sa vie où il est membre du gang des Nine Trey Bloods.

Dans la nouvelle vidéo qu'il a posté sur Instagram, Tekashi dit en effet sur une production très uptempo :

"Je vous ai tiré dessus, je vous ai volé/Et vous ne faites rien en retour/J'ai tiré sur tous les rappeurs dans la vraie vie/Le gouvernement fédéral m'a puni pour ça, putain/Alors mange une b*te p'tit gars, ne regarde pas en face."

“I shot you, I robbed you/And y’all ain’t do nothing back/I shot at all you rappers real life, no cap/The feds charged me for that, whole fucking case/So eat a dick lil’ n-gga, don’t watch my face.”