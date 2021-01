Lil Wayne a sorti plus de 50 titres en 2020 !

Une année très riche malgré la polémique Trump !

S'il y en a un que la pandémie n'a pas ralenti, c'est bien Lil Wayne. En 2020, le rappeur de Young Money a balancé plus de 50 morceaux répartis entre ses projets, albums, mixtapes et des featurings car ce n'est pas son soutien affiché à Donald Trump qui a freiné les artistes qui ont continué à vouloir collaborer avec lui comme Jack Harlow, Tory Lanez, DaBaby, YoungBoy NBA, The Game, Benny the Butcher et Big Sean, entre autres. A cela vient s'ajouter la sortie de "Funeral" et sa version Deluxe" et de sa tape "No Ceilings 3". Selon les médias américains, il a fait aussi bien que l'année la plus prolifique de sa carrière, 2008, avec l'apothéose de la sortie de "Tha Carter III".

"Funeral" est le treizième album studio de Weezy et contient 24 titres avec des featurings de Big Sean, Lil Baby, Jay Rock, Adam Levine, 2 Chainz, Takeoff, The-Dream, Liol Twist, O.T. Genasis et un inédit de XXXTentacion. Avec 139 000 ventes, l'album a été le cinquième numéro un de la carrière de Lil Wayne. Trois mois plus tard, il ajoutait huit titres pour la version Deluxe dont des collaborations avec Doja Cat, Tory Lanez, Lil Uzi Vert, Benny The Butcher, Conway the Machine et Jessie Reyez.

En novembre 2020, il lançait la mixtape "No Ceilings 3" avec 34 morceaux au tracklisting ! On y retrouvait notamment Drake, Lil Twist, Gudda Gudda, Hoodybaby et Cory Gunz entre autres. On ne retrouvait la tape uniquement sur Datpiff avant qu'elle ne soit balancée sur toutes les plateformes de streaming. Fin décembre, il sortait la version "B-Side" ajoutant 14 nouveaux titres !

Si on rajoute les différents featurings sur lesquels Weezy est apparu, vous pouvez compter, on est bien sur plus de 50 morceaux dans une année ! On ne doit pas être loin d'une forme de record !