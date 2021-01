Pop Smoke : "What You Know Bout Love" est numéro 1 des radios US

Le titre posthume du rappeur cartonne sur les radios américaines.

Selon Chart Data, le morceau de Pop Smoke "What You Know Bout Love" est devenu cette semaine numéro 1 des radios musicales américaines.

En février, cela fera un an que le rappeur américain Pop Smoke est décédé. Assassiné le 19 février 2020, il aura eu un impact considérable dans le rap game us. La preuve, son album posthume "Shoot for the Stars, Aim for the Moon" a été premier du Billboard 200 peu de temps après sa sortie. Aujourd’hui, c’est le morceau de l’album posthume "What You Know Bout Love" qui continue son ascension. En effet, Chart Data a annoncé que le titre du rappeur new-yorkais était numéro 1 des radios musicales américaines. Et ce n’est pas tout. Simultanément, "For The Night", en feat avec Lil Baby et Dababy est lui à la première place du classement sur les radios urbaines US. Une réussite atteinte également en novembre 2020 avec "The Woo" en collaboration avec 50 Cent et Roddy Ricch. Pop Smoke est indétrônable !

Pop Smoke's "What You Know Bout Love" has officially reached #1 at US Rhythmic radio (Mediabase). — chart data (@chartdata) January 24, 2021

Le regretté Pop Smoke manque énormément à ses fans et au monde de la musique, mais son œuvre continue de vivre. Surtout, l’interprète de "Double G" travaillait énormément de son vivant, une vraie machine. Son label a récemment déclaré que des titres inédits de l’artiste allaient bientôt sortir. De plus, Bashar Jackson, de son vrai nom, a également eu le temps de se mettre au cinéma avant sa mort. Il est à l’affiche du film "Boogie" dont la sortie est prévue le 5 mars, pour son premier rôle au cinéma.

On a hâte de voir ça !