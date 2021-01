Booba x MHD : ça arrive !

Voilà une connexion qui devrait être efficace.

Un retour en force pour MHD ? La question est posée puisque le jeune homme est maintenant libre en attente de la suite du procès pour "homicide volontaire" pour lequel il était incarcéré jusqu'à il y a peu. Après sa sortie, il avait posté des photos où on le voit bosser sur des projets pour 2021. On imaginait donc qu'il allait nous proposer bientôt un petit projet solo, mais ce n'est peut-être pas sur un de ses albums que le Petit Prince de l'Afro-trap va faire son retour. En effet, il pourrait bien finir par apparaître sur "ULTRA", le prochain album du Booba !

On savait qu'une collaboration était en route entre les deux stars, elle devait même sortir avant l'incarcération du jeune artiste. Finalement, ils ne l'ont pas fait. Soit ils l'ont gardée pour plus tard, soit Booba et MHD ont déjà enregistré un nouveau morceau. C'est en tout cas ce que laisse penser un post de B2o sur Twitter où on voit une photo dans laquelle il est en compagnie du Petit Prince, avec en légende: "il est temps de commettre un acte de piraterie".

Comme le dernier album de Booba, "ULTRA", est sensé sortir en Mars, on imagine qu'il est donc fort probable que MHD soit présent dessus. Artistiquement, ça pourrait coller si Kopp repart dans des vibes à la "DKR", mais ce serait encore plus intéressant qu'il amène le jeune rappeur sur un nouveau terrain. On a hâte de voir ce que ça donne !