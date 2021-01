Kaaris : ses retrouvailles avec Therapy

Evidemment, ça ne plaît pas beaucoup à booba...

Le 21 octobre 2013 sortait l'album "Or Noir", qui a marqué à jamais le rap français en y important un univers brut, sombre, presque malsain mais en même temps terriblement efficace. Peut-être un des meilleurs disques de trap jamais sorti en France. Dessus, on retrouvait un Kaaris hargneux, revanchard et talentueux qui comptait bien tout péter. Si le disque n'a toujours pas pris une ride sept ans après, c'est aussi dû au très bon travail au pôle de producteurs Therapy (composé à l'époque de 2093, 2031, Loxon et Phantomm) et aux instrus incroyablement réalisées pour Kaaris. Bonne nouvelle pour 2021 : Kaaris va à nuveau travailler avec Therapy !

Back to the futur ???? therapy&bigriskaa CHÂTEAU NOIR c’est reparti ???? pic.twitter.com/lLvMJSuJSN — KAARIS (@KaarisOfficiel1) January 7, 2021

C'est l'information qui a été révélée par Kaaris lui-même sur son compte Twitter. On y voit une photo du rappeur en grande discussion avec 2093 et en légende : "back to the futur, therapy et Big Riskaa Château Noir c'est reparti". C'est donc sur le mystérieux projet "Château Noir", teasé depuis plusieurs mois, que les deux artistes collaboreront à nouveau. Le projet se présentera vraisemblablement sous la forme d'une mixtape, où Kaaris devrait se donner plus de libertés pour faire ce qu'il veut sans forcément attendre un énorme succès commercial. On espère que la qualité sera au rendez-vous même si c'est presque tout le temps le cas avec ces deux-là.

Pince mi et pince moi sont sur un bateau ???????????? Rendez-vous service les gars 2021 restez au terrier. Linda va streamer ULTRA comme never tu vas avoir des maux de tête Armand. Et toi @THERAPY_ACTU t’as vraiment aucune dignité. Mais bon la faim justifie... pic.twitter.com/Uo2nYa62yV — Booba (@booba) January 7, 2021

Évidemment, il y en a un à qui cette réunion n'a pas plus. Booba, anciennement proche de Therapy, a sauté sur l'occasion pour sortir quelques tweets bien salés à l'intention de Kaaris et Therapy. On imagine qu'l n'a pas fini de les attaquer, rendez-vous à la sortie du projet donc.