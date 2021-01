Dr. Dre hospitalisé !

Le rappeur a fait un anévrisme cérébral.

Dr. Dre a été victime d’un anévrisme cérébral lundi 4 janvier. Il a été conduis à l’hôpital Cedars Sinai de Los Angeles. Son état semble depuis s’être stabilisé.

La légende Dr. Dre a fait une frayeur à tout le monde. Le producteur, rappeur et business man a été victime d’un anévrisme cérébral. Il a été immédiatement admis au centre médical Cerdars Sinai de L.A en soins intensifs. Heureusement, l’état de celui qui apparaît dans GTA V a été stabilisé par l’équipe médical. Le lendemain, une batterie de tests devaient être effectués afin de comprendre les circonstances et les raisons de son anévrisme.

L’interprète de "Get It" a tout de même pris le temps de rassurer ses proches et ses fans. Dans un post partagé sur Instagram aujourd’hui, il dit se sentir mieux : "Merci à ma famille, mes amis et mes fans pour leur soutien et leur réconfort. Je vais bien et reçoit un excellent traitement de la part de l’équipe médical. Je pourrais sortir de l’hôpital et rentrer à la maison bientôt".

Nous voilà rassuré, surtout qu’un anévrisme cérébral est une chose très grave. Une rupture d’anévrisme par exemple peut s’avérer fatal. Dr. Dre a donc bien mérité un peu de repos. Il faut dire qu’entre la possible préparation d’un Verzuz face Diddy, son divorce houleux avec Nicole Young (après 24 ans de mariage) et son éventuel nouvel album, le fondateur de N.W.A doit ralentir la cadence.

On lui souhaite quoi qu'il en soit, un bon rétablissement.