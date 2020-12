L'embrouille entre Black M et Gims a servi à un nouveau clip

Finalement, c'était plus de la promo qu'un vrai clash...

Les artistes ne reculent plus devant rien pour faire parler d'eux avant la sortie d'un morceau ou d'un album. Quand on dit ça, on pense évidemment aux nombreux clashs lancés par les 6ix9ine, Eminem ou encore Booba avant la sortie de leurs projets, afin que l'attention se concentre sur eux. Il faudra désormais inclure Black M dans cette liste, lui qui semble avoir compris les codes de la nouvelle manière de communiquer pour promouvoir son dernier single, "Black Shady", dévoilé hier dans la soirée.

Je connais les coulisses de la sexion et Dawala ... — BLACK.M (@Bmesrimes) December 26, 2020

Car Internet a bien cru qu'il y avait vraiment un clash entre Black M et Gims, notamment après la publication de certains tweets un peu étranges, notamment un où Black M envoie un bel emoji "doigt d'honneur" au chef de la Sexion d'Assaut, alors même que les rumeurs sur leur retour se font de plus en plus pressantes. Finalement il n'en est rien, ça servait juste à faire monter la sauce avant la sortie du clip de "Black Shady". Un morceau dans lequel Black M s'auto-clash, même si quelques punchlines semblent destinées à quelques rivaux du rap game.

Booba avait évidemment vu le coup venir et avait informé tout le monde sur Twitter, mais ça n'a pas empêché les internautes de s'enflammer. A noter que le single de Black M est le premier extrait de son futur projet "Alpha Part. 1" qui est prévu pour mars 2021.