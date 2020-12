Eminem clashe 6ix9ine !

Eminem est en grande forme en ce moment...

Le 18 décembre, vendredi, Eminem sortait un nouveau projet, ou plutôt une sorte de réédition, ou d'extension, de son projet précédent "Music to be murdered by". Comme vous vous en doutez avec le titre, l'ambiance y est plutôt sombre, flippante voire parfois franchement agresssive. Et comme à chaque fois que le rappeur de Detroit est sur le point de sortir un projet, comme par magie, les clashs sont de retour. On peut d'ailleurs admettre aujourd'hui que c'est simplement devenu un outil promo pour lui : comme il n'est plus aussi brillant qu'avant, que ce soit dans les textes ou dans les charts, le moyen le plus effiace pour faire parler de lui, c'est de lancer ou relancer des beefs.

Cette fois c'est 6ix9ine qui en fait les frais. Une cible facile, sur laquelle tout le monde a déjà tiré, aucune prise de risque. Bref, parfait pour un Eminem vieillissant qui a pour le coup sorti la sulfateuse sur le morceau "Zeus". Un morceau dans lequel il commence d'entrée par envoyer un énorme missile au rappeur arc-en-ciel : "She says i am trash, but she listens to Tekashi, bitch you lost me". Une belle manière de débuter un titre.

Em' en profite également pour régler ses comptes avec Machine Gun Kelly et Snoop Dogg sur le morceau. "Zeus" est d'ailleurs de plutôt bonne facture, tout comme le projet "Music to be murdered by :Side B" dans son ensemble. Il a fait un petit effort sur les flows en s'adaptant un peu plus à l'instru plutôt que de nous servir ses 3000 mots à la minute comme d'habitude et ça, nos oreilles apprécient !