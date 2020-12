Too Short, E-40, Ice Cube et Snoop Dogg créent un supergroupe !

Un gros album commun avec des légendes West Coast, vous prenez ?

Le confinement a mis un coup d'arrêt uà une bonne partie d el'industrie musicale. Plus de concerts, de festivals, plus d'événements en extérieur, même certains tournages de clips sont devenus compliqués avec les dernières restrictions mises en place un peu partout dans le monde. Mais pour les rappeurs, ça peut aussi être l'occasion de travailler dans le silence, de créer de la musique chez soi, de travailler au calme, loin de l'agitation. Et visiblement, à l'Ouest, ça a travaillé dur, chez Snoop Dogg, E-40, Too Short et Ice Cube !

En effet, les 4 anciens du rap West Coast (Los Angeles pour certains, la Baie de San Francisco pour d'autres) n'ont pas ménagé leurs efforts et ont décidé de monter un "supergroupe". On ne sait pas combien de temps ça va durer, ni ce qu'ils vont faire, mais Too Short a dévoilé quelques informations lors d'une interview avec MC Serch : "Pendant la quarantaine, j'ai eu un coup de fil de Ice Cube et E-40. On a notamment parlé des grands concerts organisés par Snoop ou Ice Cube, qui font souvent salle comble, même si il y a 20 ou 30 000 places. Et là, ils me disent qu'ils veulent carrément faire un album..."

Le rappeur continue : "J'ai été convaincu très rapidement. Depuis, je jure devant Dieu qu'on a fait au moins 25 morceaux. Les enfoirés, on n'est jamais allés en studio en même temps, et pourtant les morceaux sont quand même incroyables". On vous laisse écouter toute l'interview du rappeur, nous on est déjà partis se réécouter les classiques de ces 4 monstres.