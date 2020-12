PNL validé par Roselyne Bachelot !

La Ministre de la Culture encense les deux frères !

Dans une interview, la Ministre de la Culture, Roselyne Bachelot a affirmé adorer PNL ! Elle a même évoqué une possible tenue du concert des frères du 9.1. à Bercy. Ce dernier doit avoir lieu en février prochain. Mais cela n'est pas aussi simple...

La Covid-19 a des répercussions graves sur le monde du spectacle. Les concerts et tournées ont été reportés ou annulés. Mais vous connaissez l’adage : "tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir" ! Les "Deux frères" espère justement pouvoir monter sur scène à Bercy en février prochain. Et ceux qui auraient enregistré un album pendant le confinement, ne sont pas les seuls à le vouloir ! Une certaine Roselyne Bachelot, qui n’est autre que la Ministre de la Culture, a elle aussi exprimé son désir de les revoir en live ! Elle est fan !

Dans une interview pour Konbini, elle affirme haut et fort : "j’adore le cloud rap et j'adore PNL" ! Elle a donc très bon goût… Mais lorsque la Ministre a été interrogée sur la possibilité de maintenir le concert, elle a décidé de tempérer. Elle explique : "Aller assister à un spectacle de cloud rap et de PNL le 26 février, c'est nous qui avons la réponse. Si on peut le faire, je vous garantis qu'on le fera. Parce que ces mesures de confinement, elles n'ont pas été faites pour embêter les gens, on le fait pour contenir une épidémie qui est d'une gravité exceptionnelle avec un virus qui a un pouvoir de virulence et de contamination tout à fait majeur. Le spectacle debout a une caractéristique, c'est que qu'on le veuille ou non, les spectateurs s'agglutinent au pied de la scène où se produisent les artistes".

“À ce stade, j’ai du mal à imaginer qu’on puisse autoriser des spectacles debout, tant qu’on n’aura pas trouvé un vaccin” l Reprise des concerts, Polanski, Article 24 : la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot répond à des questions qui fâchent ???? pic.twitter.com/wotUXRVyns — Konbini France (@KonbiniFr) December 2, 2020

Selon elle, il n’y a qu’une seule solution : le vaccin. Elle précise : "À ce stade, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse autoriser des spectacles debout tant qu'on n'aura pas trouvé un vaccin et qu'il ne sera pas largement diffusé dans le public".

Les deux stars de Netflix vont devoir encore patienter ! Et nous aussi d'ailleurs... On est plus à ça près de toute façon !