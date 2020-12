Vald : ce que nous réserve son prochain album

Le morceau "Guccissima" et un nouveau feat avec Damso ?

Vald vient tout juste de présenter la première mixtape de son nouveau label "Echelon Vol. 1". Mais, cela ne l'empêche pas de travailler sur un nouvel album solo, prévu pour 2021. Un nouveau projet qui pourrait contenir le titre "Guccissima", dont la sortie est prévue aujourd’hui, avec en prime un potentiel feat avec Damso.

En ce moment Vald fait couler beaucoup d’encre. Adepte du mystère et des vidéos énigmatiques, il sait rester secret sur ses projets. Mais discret ou pas, ses fans enquêtent et collectent des infos… et nous aussi ! Le rappeur avait précédemment confirmé attendre 2021 pour dévoiler son prochain album. Un nouvel opus qui est très attendu depuis la sortie de "Ce monde est cruel" en 2019. En effet, deux ans c’est long, et les questions s’accumulent, notamment sur les réseaux sociaux. Sur Instagram par exemple, un fan a demandé à Vald si une collaboration avec Damso pourrait à nouveau se faire. Damso étant tout aussi mystérieux que Vald, les deux artistes se sont renvoyés la balle à base d’identifications, sans jamais répondre négativement. Rien n’a été confirmé non plus, mais il n’en fallait pas moins pour alimenter les spéculations.

Nouvelle Exclu le 03/12 à 16h

Guccissima c’est Noel avant l’heure@_EchelonMusic ???? pic.twitter.com/vwmFLugNpR — VALD (@vald_ld) December 2, 2020

Beaucoup de questions restent sans réponses et le suspens continue. L’interprète de Gotaga vient de partager un teaser. Une vidéo de seulement 14 secondes qui annonce la sortie le 3 décembre d’un nouveau titre : "Guccissima". S’agit-il du premier extrait de son prochain album ? Seul l’avenir nous le dira.