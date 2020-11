Megan Thee Stallion dévoile la tracklist de "Good News"

Découvrez le tracklisting du premier album de la rappeuse de Houston.

Megan Thee Stallion a partagé la liste des titres de son projet "Good News" prévue pour le 20 novembre. Entre Beyoncé, DaBaby, Big Sean et City Girls, les plus grands artistes du rap game us ont répondu présent.

Après le nom, la date et la cover de "Good News", c’est aujourd’hui le tracklisting du projet qui est disponible. C’est sur ses réseaux sociaux que Megan Thee Stallion a dévoilé une tracklist de 17 titres. Pour ce premier album, elle n’a pas fait les choses à moitié. Elle a convié de nombreux artistes pour l’occasion : DaBaby, City Girls, Lil Durk, SZA, Big Sean, ou encore 2Chainz. On retrouve aussi Young Thug sur le morceau "Don’t Stop" qui cartonne depuis plusieurs semaines et Beyoncé sur le remix de "Savage". Récompensé aux BET Hip-Hop awards 2020, ce remix a fortement contribué au succès de la rappeuse notamment grâce à un challenge sur Tik Tok.

Avant même sa sortie, "Shots Fired", le premier titre de l’album fait déjà parlé de lui. Avec un nom tel que celui-là, il est impossible de ne pas penser que le morceau s’adresse à Tory Lanez. Ce dernier a été accusé par la rappeuse de lui avoir tiré dessus lors d’une soirée et risque jusqu’à 22 ans de prison. Après de nombreux rebondissements, l’affaire n’est toujours pas terminée, bien au contraire. Megan Thee Stallion a récemment déclaré que le chanteur lui aurait proposé de l’argent pour acheter son silence. Seulement, Megan ne compte pas rester silencieuse et c’est probablement à travers son album (et le son "Shots Fired") qu’elle dira sa vérité. C’est en tout cas ce que de nombreux fans pensent.

La réponse vendredi…