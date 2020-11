Eminem va marquer l'histoire

Slim Shady va bientôt entrer dans la légende...

Eminem enchaine les certifications. Son dernier album studio "Music to be Murdered By" va prochainement être certifié disque de platine aux Etats-Unis. Cet onzième opus va lui offrir un nouveau statut : celui du premier rappeur à voir ses albums certifiés platine sur quatre décennies différentes : 1990, 2000, 2010, 2020.

Le rappeur de Détroit est habitué aux certifications. Les records de ventes de l’artiste ont démarré en 1999 avec "The Slim Shady LP", 7 fois disque de platine. Dans les années 2000 "Encore" et "Relapse" ont eu le même succès puis ce fut au tour des albums : "The Marshall Mathers LP 2", "Revival" et "Kamikaze" dans les années 2010. Avec un nouveau disque de platine pour "Music to Be Murder By", il deviendrait le second artiste, après Michael Jackson et le premier rappeur à recevoir cette distinction sur une période aussi longue.

????RECORD



Eminem devient officiellement le tout 1er rappeur de l’histoire à avoir certifié ses albums Platine à travers 4 décennies.



1990, 2000, 2010 et 2020. pic.twitter.com/jKS5eLmEUO — Kultur (@Kulturlesite_) November 2, 2020

Décidement "Music to be Murdered By" n’a pas fini de nous étonner. Sortie s’en annonce, sans aucune promo et sans que personne ne s’y attende, le projet surprend même les amis les plus proches de Slim Shady.

Marshall Bruce Mathers III a bien grandi depuis ses débuts dans les rues de Détroit. Habitué aux clashs et à la réputation de bad boy, il sait marquer les esprits. Récemment, il a même dépassé le milliard de streams avec l’indémodable "Lose Yourself".

Ses derniers (et futurs) records prouvent que, malgré les années, Eminem domine toujours le rap game US.