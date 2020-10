Royce Da 5'9 félicite Eminem pour les ventes de ""Music To Be Murdered By”

Royce Da 5'9 est fier des chiffres du dernier projet d'Eminem.

Eminem est toujours au sommet du rap US. Son album surprise "Music To Be Murdered By” sorti en janvier 2020 cartonne toujours. Le dernier projet de Slim Shady a atteint le million de ventes aux Etats-Unis. Royce Da 5’9 a tenu à le complimenter pour cet exploit. Car encore une fois, Em' va être platine.

Les liens sont toujours aussi forts entre les deux anciens membres de Bad Meets Evil. Malgré les années et le succès, les deux rappeurs de Détroit restent proches. Après avoir annoncé la fin du clash entre Nick Cannon et Eminem, Royce Da 5’9 a encensé Eminem avec un message simple, mais efficace : un emoji flamme. Pas besoin de faire de grandes phrases, les records de l’artiste parlent d’eux-mêmes.

"Music To Be Murdered By" a été une surprise pour tout le monde. Lâché sans aucune promotion, le projet a atteint les sommets du Billboard 200 avec 279 000 ventes la première semaine. Certifié disque d’or très rapidement, l’album est le dixième opus du rappeur à entrer directement numéro 1 du classement Billboard… un record !

Comme à son habitude, celui qui a "le meilleur flow du monde" a su produire un album de qualité. Le rappeur met toutes les chances de son côté, il sait s'entourer des meilleurs. À la production il a choisi : Dr. Dre, The Alchemist, Mr. Porter, Dawaun Parker et bien d'autres. Son casting a été grandiose. Ont répondu présents : Royce Da 5'9, Black Thought, Anderson .Paak, Q-Tip, KXNG Crooked, Joell Ortiz, Young M.A ou encore Juice Wrld.

À 48 ans, Eminem domine toujours autant le rap game...