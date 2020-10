Drake donne une date de sortie pour son album !

On sait désormais quand "Certified Lover Boy" va sortir.

Drake est toujours au top, en témoigne son morceau "God's Plan" qui est désormais le plus streamé de l'Histoire par les utilisateurs d'Apple Music. Mais ces succès commerciaux masquent un peu la réalité, celle d'un rappeur qui paraissait légèrement à bout de souffle et peinant à se réinventer sur ton un album, comme à l'époque de "If You're reading this is too late". Aujourd'hui, il se contente de sortir des énormes singles qui ont un succès fou, mais les gens ne se rappellent presque plus des autres morceaux de l'album. Mais le canadien a prévu de tout casser à nouveau avec "Certified Lover Boy", dont il vient de dévoiler la date de sortie !

Dans une très jolie vidéo postée sur son compte Instagram, dans laquelle on voit le rappeur dans différentes situations (qui rappellent d'ailleurs certaines anciennes pochettes de ses projets), le canadien nous dévoile que son prochain album sortira en janvier 2021. L'album le plus attendu de l'année ne sortira donc pas cette année, alors qu'il était initialement prévu pour l'été 2020. Mais Drake voulait un projet très bien ficelé, dont le nombre de titres a été réduit à l'essentiel, peut-être pour contre-balancer ses playlists bien trop longues sorties auparavant, comme "More Life".

On espère évidemment que la qualité sera au rendez-vous. On croise également les doigts pour que Drake retente l'expérience de la drill UK, avec peut-être un peu plus de maîtrise, car les morceaux qu'il a sortis dans ce style sont vraiment efficaces ("War"). Même si ça risque de ne pas trop coller avec un album où on parle d'amour...