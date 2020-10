13 Organisé : un bonus track de 30 minutes !

Enorme track bonus pour le projet 100% Marseillais.

Le projet "13 Organisé" est le plus marquant de l'année et peut-être même un des projets les plus symboliques de ces dix dernières années. Car rarement le rap marseillais aura été autant mis en avant, même à la grande époque d'IAM, de la FF et du Troisième Oeil. Toutes les générations ont été réunies par Jul, véritable chef de file du projet, le seul à pouvoir proposer des instru qui parleront à tous les âges. Pour célébrer la sortie du projet, plusieurs live Youtube ont été organisés par les rappeurs marseillais. Ils nous ont même caché une belle surprise dans le tout dernier live.

En effet, les rappeurs se sont relayés pour interpréter un titre bonus de presque 30 minutes ! Une belle performance live qui a lieu dans une sorte de grand hangar. C'est Naps qui lance les hostilités, suivi de près par Jul puis SCH, ainsi que de très nombreux autres artistes présents sur le projet. Même Soprano apparaît dans le bonus track, bien qu'il n'ait pas pu être présent lors de l'événement. Preuve que l'album est un véritable phénomène : la vidéo du freestyle Bonus Track compte déjà plus de 260 000 vues en à peine 24 heures.

Ce disque "13 Organisé" aura montré à tout le rap game qu'il est encore possible de faire des énormes projets communs, en se trouvant des valeurs musicales communes et en enterrant les hache sde guerre et rivalités qu'il peut y avoir entre les artistes d'une même ville. Si beaucoup se mettent à rêver de copier ce modèle pour Paris, ou pour Bruxelles, on doute que le rendu puisse être aussi cohérent qu'il l'a été sur cet album.