Damso et Dinos ont écrit pour Louane !

Quand la variété vient puiser dans le talent du rap game.

Si dans le rap français, le fait d'avoir recours à des "ghostwriters" (qui vous écrivent vos textes) est assez mal vu, c'est loin d'être le cas dans les autres domaines musicaux. De très grandes stars comme Johnny Hallyday, avaient fréquemment recours à des gens qui écrivent pour lui. Dr.Dre ou encore Drake ont eux aussi eu recours à ces services. Mais dans le rap français, à la recherche d'authenticité, ça demeure très mal vu. Les rappeurs préfèrent devenir eux-mêmes des paroliers pour les grandes stars de la chanson française. Passi avait notamment brillé dans l'exercice à l'époque, aujourd'hui, place à Damso et Dinos !

Les deux rappeurs ont en effet été recrutés par un poids lourd de la chanson française, Louane, pour l'aider à écrire des morceaux sur son album. Le projet s'appelle "Joie de Vivre", il a été dévoilé hier, 23 octobre et compte 3 titres écrits par nos deux rappeurs : deux pour Damso ("Donne Moi Ton Coeur" et "Poésie Indécise") et un pour Dinos ("Love"). L'album de la chanteuse compte également un featuring avec Soolking. On est évidemment très heureux de voir les talents du rap game s'exporter et être reconnus dans d'autres domaines, en espérant que le succès soit au rendez-vous.

????Sur le dernier album de Louane, on retrouve 2 morceaux écrits par Damso (Donne-moi ton cœur & Poésie indécise) & 1 morceau écrit par Dinos (Love) ???????? pic.twitter.com/MW0y8IhXAf — RAPLUME (@raplume) October 22, 2020

Ceci dit, on ne se fait pas trop de soucis pour le succès : la chanteuse a déjà un double disque de diamant à son actif, une performance devant laquelle nos stars du Rap Game peuvent s'incliner. La chanteuse de 23 ans s'inscrit en tout cas dans l'ère du temps en ayant recours aux artistes rap, qui dominent l'actualité musicale depuis quelques années maintenant, à l'image de Nekfeu, Maître Gims ou Soprano.