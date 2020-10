Kendrick Lamar : son album bientôt disponible ?

C'est que laisse penser son patron.

Hier, on vous reparlait de Kendrick Lamar parce qu'il a donné une rare interview dans un magazine américain dans lequel il expliquait pourquoi il mettait autant de temps à finaliser un album accentuant encore un peu plus l'impatience des fans. Aujourd'hui, on se demande si tout cela ne fait pas partie d'un plan com' bien réfléchi puisque son patron, le président du label TDE, Terrence "Punch" Henderson a confié que l'opus de K.Dot serait pour très bientôt.

La suite de l'album "Damn", lauréat du Prix Pulitzer en 2017 pourrait débarquer plus rapidement qu'on ne le pense. Ces dernières semaines, Kendrick a été aperçu en train de tourner un clip à Los Angeles, il a donné une interview au magazine iD et a même fait une de ses très rares apparitions sur les réseaux sociaux pour rappeler qu'il ne comptait pas quitter TDE.

Justement, le patron du label a continué à faire monter la pression d'un cran en insinuant que le prochain album de K.Dot était prêt à sortir. Quand un fan lui a demandé sur Twitter quand on pourrait écouter le prochain projet de Kendrick Lama, il a répondu : "très bientôt".

Pretty soon. — Punch TDE (@iamstillpunch) October 19, 2020

Quelqu'un lui a demandé si bientôt voulait dire cette année, Punch n'a pas été plus précis, il a juste répété : "bientôt, bientôt".

As in soon soon — Punch TDE (@iamstillpunch) October 19, 2020

Bien qu'on n'ait pas de date précise, les internautes sont persuadés que le prochain album de Kendrick Lamar va débarquer sur les plateformes de streaming avant la fin de l'année 2020. Croisons les doigts pour que cela soit vrai.