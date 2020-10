Tory Lanez réfléchit au retour de la "Quarantine Radio"

Ca tombe bien, il va peut-être bientôt y retourner en quarantaine...

Le Coronavirus et les confinements / quarantaines qui ont été mis en place partout à travers le globe ont considérablement changé le rapport des gens à la musique. Ce qui était par le passé vu comme un simple loisir s'est plus que jamais imposé comme une nécessité vitale pour faire passer le temps, lorsqu'on est enfermé chez soi. Mais avec les confinements, les concerts ont connu un coup d'arrêt. C'est Internet qui a pris le relais avec des applications musicales diverses, ainsi que la naissance de beaucoup de webradios.

Tory Lanez a par exemple connu un franc succès avec sa Quarantine Radio, au point qu'il est en train de penser à relancer son projet, qui s'était arrêté au moment de la fusillade sur Megan Thee Stallion. Interpellé par un auditeur sur son compte Instagram, il a à son tour demandé si ses fans souhaitaient tous un retour de la "Quarantine Radio". On verra si son projet voit le jour. On vous en rappelle un peu le contenu à l'époque : des lives vidéos, avec de la musique évidemment, mais aussi des appels face caméra avec des stars et des amis de Tory Lanez.

On imagine que tout ça va être sans doute plus difficile à mettre en place maintenant qu'il est clairement mise en cause dans son histoire de fusillade, qui risque bien de l'emmener en prison. On imagine mal d'autres rappeurs prendre le risque de se montrer sur la chaîne de Tory Lanez en sachant les embrouilles dans lesquelles il est noyé.