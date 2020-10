13 Organisé : le compteur des chiffres s'affolent

Jul est heureux pour Marseille et ses artistes.

On vous en parle depuis plusieurs semaines mais "13 Organisé", la compilation 100% marseillaise mise sur pied par Jul est évidemment un immense succès. Aux chiffres incroyables des premiers jours succèdent d'autres records, toujours plus fous, toujours plus forts...

Vendredi, on connaîtra les chiffres exacts de la première semaine d'exploitation du projet "13 Organisé". Ils devraient permettre au projet de se placer facilement sur le podium du meilleur démarrage de l'année pour un disque de rap français et pas très très loin du disque d'or. Au milieu de la semaine, la compilation comptabilisait déjà 20 071 exemplaires, soit le troisième plus gros démarrage de l'année en rap français derrière Damso et "QALF" (20 820) et Jul (déjà) avec "La Machine" (26 109).

Mais ce n'est évidemment pas tout. Sur Spotify, "13 Organisé" place sept titres dans le Top 25 de la plateforme dont trois dans les cinq premiers, "Bande Organisée" évidemment qui caracole en tête du classement depuis longtemps mais aussi "L'étoile sur le maillot" et "13 balles". Sur Spotify toujours, l'album a fait le deuxième meilleur démarrage monde pour un projet sorti vendredi 9 octobre. Oui, oui, vous avez bien lu, monde... Il faut dire qu'en 24h, la compilation avait empilé plus de 42 millions de streams sur la plateforme !