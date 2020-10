Kid Cudi ne ferait plus de musique sans Kanye West

Ou comment Kanye West a réussi à remettre Kid Cudi sur la bonne voie.

Vous le savez sans doute,la dépression a touché de nombreux artistes du rap game : Eminem, Kanye West, XXXTentacion ou bien évidemment Kid Cudi, qui s'est vraiment servi de sa maladie pour aller explorer des univers musicaux nouveaux. Très en avance sur son temps musicalement, Cudi souffrait pourtant d'une profonde mélancolie, allant même jusqu'à avoir envie de se suicider. Sa musique était autant un moyen d'extérioriser tout ça qu'une façon d'appeler à l'aide. Un appel qui a été entendu par certaines personnes, notamment Kanye West, sans qui le Kid avoue qu'il ne ferait sans doute plus de musique aujourd'hui.

Retour en 2018 : Kid Cudi affirmait alors qu'il en était presque au point de ne plus sortir de musique, jamais. Lors d'une interview pour Rolling Stones Italie, il révèle que c'est un séjour au Ranch de Kanye, à Jackson Hole (Wyoming), qui lui a redonné le goût de créer. "Travailler sur cet album m'a sauvé : à l'époque où je ne savais plus si j'allais encore faire de la musique, Kanye était là pour moi. Il m'a tiré vers le haut. A ce moment là, j'en avais vraiment besoin", confie-t-il au magazine. C'est ainsi qu'est né "Kids See Ghosts", un projet d'ailleurs très réussi et salué par la critique.

Lors de l'interview, il explique aussi comment la pandémie a mis la lumière sur les troubles mentaux, à cause du fait que de nombreuses personnes se sont retrouvées isolées face à elle-même, une positon plutôt inhabituelle pour la plupart des gens. Lui avoue l'avoir plutôt bien vécu, en se concentrant sur sa musique et ses projets. Il annonce d'ailleurs également qu'il prépare plein de choses pour la suite, sans préciser quoi. On a déjà hâte de voir ça !