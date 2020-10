Koba la D : découvrez la tracklist de "Détail" !

Un nouvel album qui approche à grands pas pour Koba !

En septembre on a eu droit à une grosse rentrée, avec des sorties très attendues : Freeze Corleone, Damso, Kaaris, ... Ca continue encore en octobre, où on attend encore des projets qui vont certainement faire de très gros démarrages dans les charts. Après "13 Organisé", le missile made in Marseille, c'est au tour de Koba la D de faire son retour avec un nouveau projet nommé "Détail". Un album prévu pour le vendredi 23 octobre et dont il vient de dévoiler la tracklist, avec de très gros noms au menu !

Vous avez sûrement déjà écouté le featuring avec Freeze Corleone, "7 sur 7", qui sera présent sur le projet. Mais il y aura aussi Vald, pour une connexion inattendue qui pourrait être surprenante, ou encore Ninho, PLK et un dernier feat avec Maes et Zed (13 Block), deux sevranais qui ont sorti du lourd cette année. Toutes ces collaborations seront donc présentes dans les 15 titres qui composeront "Détail", un album au titre évocateur, qui devrait donc principalement tourner autour de la bicrave et ses aléas.

La tracklist a été dévoilée sur Instagram par Koba lui-même, dans un montage vidéo assez bien fait avec des avions, des véhicules de luxe, des liasses, des produits stupéfiants, un fusil à pompe, un coffre à code, des montres chères. Au moins comme ça, le décor est planté !

1. En gros

2. Dans l'avion

3. Pas de reine feat. Vald

4. Chambre d'hôtel

5. 5H55

6. Feux éteints

7. 7 sur 7 feat. Freeze Corleone

8. Bedodo

9. Cité

10 .Encore feat. Ninho

11. Céramique

12. Omar feat. PLK

13. Helsinki

14. Coffre plein feat. Maes & Zed

15. Déclic