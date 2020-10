BigFlo et Oli vont faire une pause

Les frangins ont besoin d'un break.

Alors que le documentaire qui leur est consacré sur Netflix sort aujourd'hui, BigFlo et Oli ont annoncé qu'ils allaient faire un break d'un an. Alors que les deux frangins surfent sur une vague du succès qui ne se dément pas, d'albums multi-récompensés en concerts sold-out, ils ont envie de prendre un peu de temps pour eux, histoire de recharger les batteries.

Alors que le documentaire "Presque trop" vient d'être mis sur Netflix, les deux Toulousains ont aussi envoyé une chanson inédite qui sert de bande-son à la fin du film. Le titre s'appelle "Au revoir" et résume parfaitement leur humeur et leurs envies actuelles. Après avoir rempli deux Stadium à Toulouse, remporté trois Victoires de la musique, blindé un AccorHôtel Arena et une Paris-Défense Arena, cela fait des années qu'ils n'ont pas arrêté. Cette fois, ils appuient sur pause comme ils le confirment dans les colonnes du Parisien. A commencer par BigFlo qui se dit "fatigué" depuis 2018 à suivre "le rythme infernal du monde de la musique".

"Le 15 octobre, on coupe tous les réseaux, c'est sûr, cela sera le black-out. Il y a eu tellement de pression que cela a même impacté notre relation. Mais attention, on ne part quatre ans comme les artistes dans les années 1980 pouvaient se le permettre."

Mais ce n'est pas pour autant que les frangins vont partir en vacances pendant un an. Oli envisage déjà de s'enfermer dans son studio.

"On veut se reconcentrer sur la musique car moi, je ne vis que pour cela. On va être dans notre studio à Toulouse, tenter de nouvelles influences musicales. D'Amérique latine notamment, normal avec nos racines argentines. Les dernières années, je ne faisais pas assez de musique."

Et puis, pas d'inquiétude pour les fans, BigFlo et Oli ont déjà "dix titres de prêts" pour un nouvel album, la condition sine qua none pour les deux Toulousains avant de revenir et remonter sur scène comme l'explique BigFlo.

"Si on veut refaire des Zéniths, il faut prendre du temps pour faire un bon album. On a déjà dix titres !"

Ce sera donc une pause bien studieuse pour BigFlo et Oli.