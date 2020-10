SCH parle de chiffres

Et freine tout le monde.

Emporté par le tourbillon du succès de "Bande Organisée" et alors que le projet 100% marseille, "13 organisé", sort ce vendredi 9 octobre, SCH a tenu a rappelé qu'il y avait des choses plus importantes que les chiffres et que la musique ne pouvait pas se résumer à un nombre de vues ou de streams. Un discours qui tranche avec ce que l'on entend habituellement et qui fait du bien. Oui mon gâté !

SCH est une grande star du rap mais c'est aussi un artiste sensible qui aime à rappeler les choses qui permettent de rester les pieds sur terre. Dans un message, l'artiste phocéen a tenu à calmer tout le monde autour des chiffres incroyables engrangés par Jul, SCHI, Kofs et d'autres et le morceau "Bande Organisée".

"Les reufs pour l'amour de la musique, venez on s'en branle des chiffres, ça fera du bien à tout le monde. 5K ou 500K aujourd'hui ça ne garantit pas la qualité d'un album, seul le coeur qu'a mis l'artiste à le construire compte, le reste c'est de la stratégie".

Petit rappel important de SCH... pic.twitter.com/wsFRdFmU2g — RAPLUME (@raplume) October 7, 2020

SCH qui a indiqué sur Instagram qu'il travaillait sur "Julius II" sait de quoi il parle. Si chacun de ses projets a été un succès, il n'a jamais connu un raz-de-marée comparable à celui de "Bande Organisée" qui a tout emporté sur son passage battant records sur records. Le dernier en date ? Il n'a fallu que 48 jours au clip pour atteindre les 100 millions de vues sur YouTube, une première pour une vidéo de rap français. Alors, on peut qu'être d'accord avec SCH d'autant qu'on voit mal comment, même si on lui souhaite, un titre de "13 Organisé" ou un de ses solos fera au moins aussi bien...