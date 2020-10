TikTok : découvrez le nouveau hit, "Boomin'" de Pretty Pape$

Un tube en puissance ?

On le sait, TikTok est devenu un accélarateur de carrière et un fournisseur officiel de hits. "Savage" de Megan Thee Stallion a d'abord été un succès sur la plateforme avant de devenir un tube. Wiz Khalifa a vu un de ses titres de 2017 avoir une deuxième vie grâce à TikTok, les exemples sont légion. Et aujourd'hui, le morceau qui buzze sur le réseau social est "Boomin'" de Pretty Pape $, un titre pourtant sorti en octobre 2019.

TikTok confirme les artistes en vue mais est aussi un vrai dénicheur de nouveaux talents. Pretty Pape $ espère donc être la nouvelle star mise en avant par la plateforme puisque son morceau "Boomin" est en train de devenir viral. Il aura fallu un an pour que son titre ne devienne un hit sur TikTok. Tout simplement parce que le track a commencé à être repris par la NBA, la NFL, Fenty Beauty de Rihanna, Sports Illustrated, CBS Sports et bien d'autres équipes de sport professionnelles. Un succès que n'avait pas du tout prévu le rappeur qui a sans doute été le premier surpris.

"Quand j'ai lancé mon titre, il a rencontré un certain succès mais ce n'est rien par rapport à ce qui se passe aujourd'hui avec TikTok. On ne s'y attendait pas. Et puis, on était déjà dans autre chose. On a sorti la chanson, on est passé au projet suivant et ainsi de suite. Mais c'est cool de voir qu'un an plus tard il a été reconnu et repris. Aujourd'hui, il commence à avoir plus d'impact et je suis content car, en tant que rookie, je m'étais donné un an pour que mon travail soit vraiment reconnu et que cela me permette de faire un disque."

C'est un ami de Pape $ qui l'a prévenu que son titre était beaucoup repris sur TikTok. Fan des Celtics, son copain de lycée a vu un des joueurs de Boston danser sur son morceau. C'est uniquement là que le rappeur s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose de fou.

"A ce moment-là, j'ai commencé à faire des recherches et à voir qu'il y avait beaucoup de publications qui reprenait "Boomin", la NBA, la NFL, etc... Beaucoup d'équipes l'ont repris et ça a fait boule de neige. C'est vraiment excitant !"

Selon lui, "Boomin'" a été vu plus de 7 millions de fois sur la plateforme et ce chiffre ne cesse d'évoluer tant le morceau est de plus en plus repris. L'objectif de Pape $ est aujourd'hui de transformer ses auditeurs en fans, une autre paire de manches...

Vous pouvez voir ici le clip original du morceau "Boomin'" de Pretty Pape $.