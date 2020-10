MHD : bientôt de retour ?

MHD serait peut-être en train de préparer son come-back...

Remis en liberté depuis juillet 2020, MHD est resté très discret depuis. Cependant, il y a quelques heures, le prince de l'afro-trap a mis à jour ses comptes Twitter et Instagram, un geste suffisant pour que la Toile commence déjà à spéculer sur son possible retour dans le rap game.

En effet, alors qu'il est absent de la scène musicale depuis 2018, MHD vient de changer son nom sur les réseaux sociaux et devient "AFROTRAPKING". Plus encore, il écrit en chiffre romain "II" dans sa bio sur les réseaux sociaux, comme s'il s'apprêtait à ouvrir une autre page du livre de sa vie et qu'il préparait quelque chose de nouveau. Enfin, il poste dans sa story Instagram une photo sur laquelle est inscrit "AFROTRAP". Difficile d'être plus explicite avec tous ces changements, le rappeur pourrait très bien être en studio ou bien préparer un retour plus ou moins proche.

Pour rappel, depuis sa remise en liberté, il ne s'est exprimé qu'une seule et unique fois via ses réseaux sociaux en écrivant : "Pour éteindre toute fausse information, je confirme que la cour d’appel a enfin accepté ma mise en liberté. Je ne m’exprimerai pas sur le dossier et continuerai à me battre pour démontrer mon innocence. Je remercie mes avocats Elise Arfi, Antoine Vey et mes proches pour leur soutien." Depuis cette prise de parole, le rappeur est resté très discret et ne s'est plus exprimé publiquement, d'où l'excitation des fans lorsqu'il a posté une story.



Pour le moment, impossible de savoir ce qu'il prépare mais on peut imaginer qu'il tente de reprendre le cours de sa vie en attendant son jugement.