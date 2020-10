Westside Gun, GLK, YG : les sorties de la semaine

Voici les projets sortis le vendredi 2 octobre.

Petite journée en quantité en ce qui concerne les sorties d'album. Mais rassurez-vous, ce que l'on perd en nombre, on le retrouve en qualité, notamment chez les rappeurs américains avec des projets très importants comme ceux de YG, 21 Savage et Metro Boomin ou encore Westside Gun.

21 SAVAGE & METRO BOOMIN - "SAVAGE MODE 2"

21 Savage s'est reconnecté avec Metro Boomin pour livrer la suite très attendue de leur fameux projet "Savage Mode" qui date de 2016. Avec 15 titres, les deux artistes ont vu plus grand que la fois précédente puisque le premier volume n'en contenait que neuf.

WESTSIDE GUN - "WHO MADE THE SUNSHINE"

Retardé après la mort DJ Shay qui appartenait au crew Griselda, voici enfin le premier album solo de Westside Gun pour Shady Records. Sur ce projet, il a invité Black Thought, Slick Rick, Just Blaze, Alchemist, Jadakiss, Stove God Cook $ et évidemment ses camarades de label Conway The Machine, Benny The Butcher, Daringer, Armani Caesar et Boldy James.

YG - "MY LIFE 4HUNNID"

Pour son cinquième album solo, YG a avoué avoir été largement influencé par Tupac Shakur. Pour l'accompagner dans sa quête, il s'est entouré de Lil Wayne, Chris Brown, Tyga, Lil Tjay et Calboy, Gunna, Ty Dolla $ign notamment.

BRYSON TILLER - "ANNIVERSARY"

Bryson Tiller ne pouvait pas mieux intituler son album puisqu'il arrive exactement cinq ans après les débuts fracassants de "Trapsoul" dont il a livé une version Deluxe la semaine dernière. Il n'y a qu'un seul invité sur ce projet mais il fait le poids puisqu'il s'agit de Drake.

SMOKE DZA - "HOMEGROWN"

Le rappeur new-yorkais ne relâche pas la pression et envoie encore un nouvel EP. Pour l'aider dans sa tâche, Smoke reçoit l'aide de Big K.R.I.T., Wiz Khalifa, Curren$y, Jack Harlow, Cam'ron, Jim Jones et Jadakiss.

LARRY JUNE & HARRY FRAUD - "KEEP GOING"

Après ses deux collaborations avec Curren$y (qui est tout de même invité sur ce projet), Harry Fraud a cette fois travaillé avec Larry June pour cet EP de 10 titres. On y retrouve aussi Dom Kennedy, Jay Worthy et Herm Lewis.

SA-ROC - "THE SHARECROPPER'S DAUGHTER"

Pour ses débuts chez Rhymesayers, Sa-Roc envoie du lourd et de la punchline avec le soutien de lyricistes aussi violents que Black Thought et Styles P.

WILLIE THE KID - "CAPITAL GAINS"

Willie The Kid est de retour avec 'Capital Gains', un album produit par Alchemist, Evidence, DJ Muggs et VDon. Roc Marciano, Action Bronson, Curren$y, Eto, Kiyana et Tekh Togo figurent également sur ce projet de 10 titres.

GLK - "INDECIS PART.2"

GLK fait son retour sur le devant de la scène avec son nouvel album "Indécis Part.2", la suite d'"Indécis" sorti en mars 2020, en plein confinement. GLK avait un des rares rappeurs français à envoyer son album comme prévu durant cette période si particulière et comme le projet avait très bien accueilli, il remercie ses fans avec la deuxième partie qui contient 11 titres et des feats avec 13Block, Lyna Mayhem, Naza et Kali.