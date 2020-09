L'OM lance son label de rap !

L'Olympique de Marseille et BMG nt décidé de créer OM Records !

Grande nouvelle pour le rap français et même pour le rap marseillais en particulier : l'Olympique de Marseille a décidé de lancer son label de musique ! Une nouvelle qui tombe comme une évidence quand on connait l'attachement des artistes locaux à leur club de coeur, notamment dans le rap. La Fonky Family, IAM, Jul ou encore Soprano qui remplit le Stade Vélodrome à l'aise, doivent tous être heureux de cette annonce. On en sait désormais un peu plus sur les coulisses de cette affaire.

L'initiative de création du label a été prise conjointement avec l'OM et BMG, grande major connue mondialement, mais aussi localement, en France, puisqu'ils signent pas mal d'artistes rap notamment en distribution. Tout le monde est évidemment très fier de cette association, qui ne touche pas que le rap, mais bien toute collaboration musicale possible entre le label et le club, notamment a mise à disposition pour OM Records de tout le catalogue musical Sony (pour faire des montages, des vidéos promo, etc...). Jacques-Henry Eyraud, directeur de l'OM, et Sylvain Gazaigne, président de BMG France, ont nommé Emilie Hauck à la tête de OM Records.

Un label qui ne perd pas de temps puisqu'ils ont déjà annoncé la sortie d'une compilation, "Vendredi 13", pour le 13 Novembre 2020. Avec évidemment la crème de la scène marseillaise à l'honneur : Soprano, Jul, Alonzo, Le Rat Luciano, Soso Maness, L'Algérino et bien d'autres encore. Voilà qui promet de belles choses pour cette fin d'année !