Chance The Rapper craque : il compare Justin Bieber et Michael Jackson !

Chance The Rapper a toujours été un peu perché, mais là il dépasse les limites.

Les comparaisons sont un jeu souvent hasardeux,notamment quand il s'agit de comparer des artistes à des époques complètement différentes. Dans le rap, on a souvent droit à des comparaisons avec Tupac, avec Notorious BIG, avec Eminem (dès que le rappeur est blanc...). Des comparaisons souvent mal amenées, bancales, mais on vient désormais de passer un niveau dans ce domaine. En effet, Chance The Rapper a osé comparer Justin Bieber à... Michael Jackson, en comparant notamment la qualité de leur musique.

Lors d'une conférence vidéo avec Justin Bieber, il a lâché quelques mots concernant l'album à venir de ce dernier, sur lequel il a collaboré. "Je pense qu'on doit évoquer le fait que ton album est super chaud. Je vais le dire, parce que je le pense vraiment, je te l'ai déjà dit quand on était à Chicago, ça fait partie de la meilleure musique que j'ai entendu de ma vie. Ca me rappelle même quand Michael Jackson a enregistré Off The Wall", a affirmé Chance The Rapper.

On rappelle que Michael Jackson régnait en maître sur la Pop pendant de très longues années, quand Justin Bieber n'est qu'un très gros artiste parmi tant d'autres. On verra si la musique de Bieber résistera aussi bien au temps que celle du King, mais on a déjà un bon indicateur : 10 ans après sa sortie, est-ce que quelqu'un écoute encore "Baby" ? Comme dirait un grand philosophe d'Internet, "je crois la question elle est vite répondue". Toutefois attention, on n'est pas à l'abri que Justin nous sorte une folie pour cette fin d'années.