Damso laisse planer le doute sur une suite de "QALF"

Que cela soit avec Fred ou ailleurs, Damso n'est pas catégorique quant à une suite à "QALF"

Depuis la sortie de "QALF" ce vendredi 18 septembre, beaucoup d'auditeurs pensent que cet opus n'est qu'une partie d'un projet plus large : un double album que Damso retient encore histoire de faire monter la sauce, histoire de rendre ses fans encore plus fous qu'ils ne le sont déjà. Dans les interviews qu'il a données, il n'a ni confirmé ni infirmé

Vendredi, à peine "QALF" débarqué sur les plateformes et dans les bacs, la rumeur enflait déjà : "QALF" ne serait que la première partie d'un double album, une sorte d'introduction. Vu les chiffres fous de ce projet, on n'ose imaginer ce qui va se passer si jamais cette théorie se vérifie dans les prochains jours. Damso joue sur cette ambiguïté pour maintenir les fans sous pression. Dans une interview avec Brice Albin, ses réponses aux questions sur un éventuel double album continuent de semer le trouble. La question posée par l'intervieweur est la suivante : "QALF serait en fait un double album parce que le titre en outro, c’est l’intro, et également les deux covers, puisqu’il y a une cover avec 45 minutes et l’autre avec 48, mais moi je mettrais plutôt une pièce sur un titre supplémentaire sur la version physique de l’album, elle est où la vérité ?" Damso donne la réponse suivante :

"Il y a beaucoup de vérités ce que tu viens de dire, on va dire ça comme ça. Mais bien évidemment, pour moi, on rentre dans QALF, c’est un état d’esprit. Avec cet album, les gens vont vraiment comprendre. S’ils ne comprennent pas avec ça, j’abandonne. Mais ils vont comprendre : Damso ne fait que ce qu’il a envie, et c’est ça le concept de 'qui aime like, follow', les artistes, libérez-vous du poids de tout ce que l’on peut penser de vous. Faites ce que vous voulez […] Certains artistes se brident, et ça les empêchent de nous emmener dans des univers extraordinaires. […] On n’est pas à l’abri d’une dinguerie. […] Les lettres ne sont pas complétées, donc évidemment […] c’est une entrée."

Derrière ce discours, on peut interpréter ce que l'on veut ou presque. Ce que l'on comprend en tout cas, c'est que "QALF" n'est que le début de quelque chose mais difficile à dire s'il s'agit d'un double album ou de quelque chose de plus large, un état d'esprit qui va accompagner le rappeur belge dans les mois ou les années qui viennent.

Dans l'interview donnée par Damso à Fred de Sky, l'animateur lui rappelle que sur les sites de précommande apparaît le nom "Jade" à côté de "QALF" et demande des explications au rappeur belge sur ce terme.

"Il y a des théories, le temps vous montrera. 'Jade' c'est aussi une façon qu'il n'y ait pas de leak et qu'on puisse se concentrer la musique et uniquement la musique."

Damso précise aussi ce qu'il a voulu faire dans "QALF".

"QALF", c'est le moment où j'ai pu uniquement me concentrer sur moi-même. Qui Aime Like Follow. Maintenant, je vais juste me faire plaisir jusqu'à ce que cela fasse plaisir aux autres. Ce ne sera pas l'inverse. Et si vous aimez, vous me suivez, mais sachez qu'il n'y aura pas de compromis de ma part."

Ce qui laisse finalement toutes les portes ouvertes à Damso quant à son avenir... L'attente devrait donc durer encore quelque temps car le rappeur belge, s'il livre des pistes, ne donne pas de vérité immédiate.