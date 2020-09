Redman revient sur la compétition pendant "The Hard Knock Life Tour" !

Redman revient sur la "rivalité" entre lui, Method Man, Jay-Z, et DMX pendant cette tournée mythique.

Le hip-hop a toujours été une énorme compétition. Le rap, évidemment, ne déroge pas à la règle et les luttes d'ego, les clashs, se sont même multipliés avec le temps, au fur et à mesure que l'egotrip prenait une place de plus en plus importante. Mais au-delà de ces confrontations ou de cette compétition qui peut vite devenir malsaine, certaines "rivalités" ont accouché de certains des meilleurs albums / morceaux de tous les temps. C'est le cas notamment à New-York, berceau du rap, où les quartiers et les rappeurs luttaient pour savoir qui était le roi. Redman est d'ailleurs revenu sur la rivalité saine entre lui, Jay-Z, Method Man et DMX, lors du "The Hard Knock Life Tour", en 1999.

Cette compétition a eu pour théâtre la scène, selon son interview pour HipHop DX. En effet, les artistes, tous signés chez Def Jam à l'époque, allaient chacun assister au show des autres en temps que spectateurs. Le but était de faire le plus de bruit possible, de faire les arrivées les plus fracassantes afin que Jay-Z ou DMX se disent "Waouh, ils mettent les gens en transe et il me faut ça pour mon spectacle". Plus que des concerts ou une tournée, ce Tour était composé de véritables "shows" à l'américaine, avec de la pyrotechnie, des "cascades" et ce genre de folies.

Redman confie que cette tourné a créé une véritable famille au sein du label Def Jam, entre des artistes qui ne se fréquentaient pas forcément tous (à part Redman et Method Man). "On était tous dans le même label, on venait tous de sortir un album qui marchait, on se respectait tous les uns les autres". Les valeurs du rap, c'est beau !