Damso : les chiffres fous de "QALF" !

Damso n'a pas raté la cible avec son projet "QALF".

L'album le plus attendu de l'année avait effectivement l'air d'être très, très attendu. Il faut dire que Damso fait désormais partie des plus grosses têtes de ce rap français qu ce soit en termes de notoriété et de ventes. Mystères, théories en tous genres, Dems a toujours été très doué pour créer l'attente autour de ses projets, il est lui aussi une sorte de génie marketing, même s'il n'a pas encore atteint le niveau PNL en terme de promo. Du coup, "QALF" était attendu depuis presque deux ans, désormais il est là et on peut dire que les fans du Belge ont répondu massivement à l'appel.

En effet, les chiffres de l'album en première journée ont de quoi donner le tournis, car il est en train de battre plusieurs records de streams. En seulement 24h il a dépassé la barre des 11 millions de stream (rappelons que seuls les streams des abonnements premium sont normalement pris en compte pour les décomptes de ventes), ce qui fait de "QALF" le meilleur démarrage rap fr de l'année 2020. Damso a également réussi la performance de placer 13 de ses morceaux dans le Top 200 Spotify Monde, et 9 titres dans le top 10 Spotify France.

Il a donc dépassé Maes et Ninho, pourtant loin d'être des petits joueurs en termes de streaming. On connaît un certain Duc de Boulogne à qui ça risque de ne pas plaire, lui qui affirmait que l'album était mauvais...