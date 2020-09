Cardi B et Megan Thee Stallion enchaînent les exploits avec "WAP" !

Une nouvelle certification pour Cardi B et Megan Thee Stallion...

Le single "WAP" de Cardi B et Megan Thee Stallion fait toujours autant de bruit, même plus d'un mois après sa sortie ! Plus tôt cette semaine, la Recording Industry Association of America a félicité les deux artistes pour avoir réalisé un exploit rare : être certifiées disque de platine (vendre un million d'exemplaires aux Etats-Unis) en moins d'un mois pour "WAP". Selon eux, le morceau a été officiellement certifié platine le 26 août dernier, c'est-à-dire en seulement 19 jours.

Le succès du featuring a été immédiat et les deux rappeuses ont atteint la première place du classement Billboard Hot 100 dès la sortie du titre. De plus, au cours de sa première semaine, "WAP" a cumulé environ 93 millions de streams aux États-Unis, battant le record de la musique la plus streamée en première semaine détenu auparavant par Ariana Grande avec "7 Rings" depuis février 2019.

"WAP" est également entré dans l’histoire au Royaume-Uni en atteignant le sommet du classement, une grande première pour une collaboration de rap féminin dans le pays.

Tandis que le titre continue son ascension depuis sa sortie, l'interprète de "Press" a dévoilé les coulisses du tournage du clip sur sa chaîne Youtube. Le premier épisode, déjà disponible, revient sur les passages de Mulatto et Normani dans la vidéo, mais aussi sur la fameuse séquence avec les serpents pour laquelle les deux rappeuses ont mis leur peur de côté.

Bardi signe son grand retour avec ce succès et nous fait saliver pour la suite !