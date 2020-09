Nick Cannon veut mettre fin au clash avec Eminem !

Nick Cannon a l'air de vouloir sortir de ce beef avec Eminem, qui traîne depuis longtemps.

Les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. Même dans le rap, personne n'aime voir des clashes traîner dans le temps, à la fin ça n'intéresse plus personne. On se rappelle notamment que même Jay-Z et Nas ont fini par se réconcilier donc tout est possible. Cette fois, c'est Nick Cannon qui en prend conscience, lui qui semble avoir envie de mettre fin à l'affrontement qui l'oppose à Eminem depuis de nombreuses années maintenant. C'est évidemment Slim Shady qui avait lancé les hostilités à l'époque envers celui qui était alors le petit ami de Mariah Carey, également "ex" d'Eminem.

Mais de l'eau a coulé sous les ponts et lors d'une interview avec Fat Joe, Nick Cannon s'est montré plus que favorable à mettre fin au clash avec Eminem. "Un jour j'espère, lui et moi on aura l'opportunité de s'asseoir et parler tous les deux, car comme je l'ai dit, je respecte son talent" affirme Nick. Fat Joe s'est alors proposé de faire l'intermédiaire entre les deux hommes, qu'il connaît bien (Fat Joe connaît tout le monde). Ce à quoi Cannon a répondu : "Si tu y arrives mec ce serait fou. J'ai déjà parlé avec Royce, on a essayé de le faire, parce que je pense que deux vrais hommes devraient avoir cette conversation".

Nick Cannon termine en affirmant qu'il serait fier de participer à une émission "Will'n Out" spécial Detroit, dans laquelle on pourrait assister à cette réconciliation. Un des plus vieux clash dans le rap US actuel est donc peut-être en train de prendre fin en ce moment même !