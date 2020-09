DMX parle de ses personnalités multiples !

Le rappeur DMX est revenu sur ses problèmes mentaux dans une interview très émouvante.

Ca n'est jamais facile d'aborder le problème des troubles mentaux. Mais certains rappeurs ont décidé de s'attaquer frontalement au sujet, qui les concerne parfois de près : dépression, paranoïa, bipolarité, de nombreux cas ont pu être décelés chez de nombreuses stars du rap game, parce qu'ils en parlaient eux-mêmes dans leurs textes. DMX par exemple a toujours abordé ce sujet, même à ses débuts. Mais il en avait jusqu'ici très peu discuté en interview, alors qu'il est important que des gens aillant connu une telle réussite puissent donner de l'espoir aux autres personnes dans l'ombre atteintes de ces troubles.

Dans un épisode de la série de BET "Ruff Ryders Chronicles", le rappeur est revenu sur cette facette de sa personnalité. Il a notamment avoué qu'il y avait "plusieurs personnes à l'intérieur de lui" qui veillent sur lui, l'aidant à traverser cette épreuve que peut être la vie parfois. Mais, très pudique, DMX affirme par la suite que "Je ne voulais pas que les gens soient au courant. Je ne parle pas d'eux aux autres gens. Là déjà, te parle d'eux à toi c'est difficile... Ils sont là pour m'aider dans la vie. Je ne sais pas si c'est moi qui les ai fabriqués ou si c'est Dieu qui me les a donnés, ou si ce sont les circonstances, la situation".

Son ex-femme a également témoigné dans le documentaire, en affirmant que ces alter ego "permettaient à X de protéger Earl", le nom de naissance du rappeur. Ces personnalités plus agressives, fières d'elles et confiantes auraient été créées par le rappeur à la suite de traumatismes d'enfances, pour protéger le véritable homme derrière le rappeur, à fleur de peau et très sensible. Une apparition très courageuse de la part de DMX, on lui envoie toutes nos forces pour la suite de sa vie.