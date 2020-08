Roddy Ricch tease son album !

Le prochain album de Roddy Ricch arrive fort... après ses vacances !

Le prochain album de Roddy Ricch pourrait arriver plus tôt qu'on ne le pense. Même s'il occupe toujours une place de choix dans les charts, le rappeur de LA a révélé que son deuxième projet arrivait. Avec "Please Excuse Me for Being Antisocial", Roddy est attendu au tournant.

En vacances à Cabo, le rappeur a fait un live Instagram pour annoncer que de nouveaux morceaux seraient en prêts et a balancé : "L'album arrive bientôt". Par ailleurs, il précise qu'il est toujours numéro 3 du Billboard donc il a besoin d'un peu de temps.

Le teaser est conforme à ce qu'il a dit à GQ plus tôt ce mois-ci lorsqu'il leur confiait qu'il avait déjà assez de sons pour un autre album s'il le souhaitait : "Est-ce que je pourrais balancer un nouvel album maintenant ? Oui. Est-ce que je le ferai ? Non." Comme l'explique la jeune star, il attend son heure et il prend le temps qu'il faudra. Il ajoute : "Il ne s’agit vraiment pas d’être prêt ou non. Il s’agit plus du timing. Je sortirai quelques chose quand je le sentirai. Le prochain album va être un chef-d'œuvre à part entière. Une vraie idée."

Le premier projet de Roddy est sorti en décembre 2019 et on note un certain nombre de singles populaires, dont "Big Stepper", "Start wit Me", "Tip Toe" et bien sûr "The Box", qui est devenu la chanson de sa carrière, culminant à la première place du Billboard Hot 100. "Please Excuse Me for Being Antisocial" a été tout aussi réussi, car il a fait ses débuts à la première place et l'a occupé pendant quatre semaines non consécutives.