Big Sean officialise "Detroit 2" avec un feat avec Nispey Hussle

Le projet sortira le 4 septembre...

Big Sean a teasé son album "Detroit 2" depuis le début de l'année 2020 et il est enfin prêt à le sortir ! Ce projet est la suite de sa mixtape "Detroit" qui a débarqué en 2012 qui est sans doute l'opus préféré des fans du rappeur. "Detroit 2" sortira le 4 septembre et pour l'annoncer, il a aussi envoyé un premier extrait qui n'est ni plus ni moins qu'un titre avec Nipsey Hussle, "Deep Reverence".

C'est dans une publication Instagram que Big Sean a écrit que son album sera disponible le 4 septembre prochain.

Dans une interview avec le podcast The Rap Pack en avril, Big Sean parlait déjà de son album même s'il ne savait pas où il allait en raison des restrictions liées à la pandémie de coronavirus.

"Vous entendez des choses sur la façon dont les streams sont panne et tout le reste, mais je crois qu'il faut faire de la musique pour une cause ou pour un but. Guérir, aider, inspirer et j'ai vraiment l'impression que - en particulier ce projet - il y a des chansons qui parlent de moi et de ce moment mais j'ai vraiment l'impression que c'est opportun vu la situation que nous traversons. Donc, je me sens comme une responsabilité de sortir 'Detroit 2"."

Le compte à rebours est terminé et Big Sean a symboliquement choisi un titre en feat avec Nipsey Hussle comme premier single de son projet alors que l'artiste de Los Angeles aurait dû fêter ses 35 ans il y a quelques jours...