"Bande organisée" est un des titres les plus recherchés sur Genius

Il fait mieux que "The Plan", le dernier Travis Scott.

Si "WAP" est un phénomène aux Etats-Unis et dans le monde, en France, on a le titre "Bande Organisée" qui bat lui aussi beaucoup de records. Ce week-end, on a appris que le morceau de la compilation "13 Organisé" porté par Jul, SCH, Kofs, Soso Maness, Solda, Elams et Naps faisait partie des plus grosses recherches sur le site Genius devant le dernier single de Travis Scott, excusez du peu...

Genius, vous le savez certainement, est un site qui répertorie les nouvelles chansons et sur lequel on peut trouver les lyrics. Depuis plus d'une semaine, "Bande Organisée" fait partie du top 5 en compagnie de "WAP" de Cardi B et Megan Thee Stallion, "Dynamite" du groupe BTS, "Laugh Now Cry Later" de Drake et Lil Durk mais devant "The Plan" de Travis Scott ou "Entrepreneur" de Pharrell Williams et Jay-Z.