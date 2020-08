Brandy et Monica confirment leur Verzuz !

Une décision très attendue.

C'est confirmé, ça y est. Monica et Brandy auront bien droit à leur Verzuz, ce concept de battle de hits inventée par Swizz Beatz et Timbaland et qui a déjà vu de si belles affiches comme Snoop vs DMX, Rick Ross vs 2 Chainz ou encore Babyface vs Teddy Riley.

Cela faisait un moment qu'on parlait d'une possibilité de Verzuz entre Brandy et Monica, inoubliables interprètes du tube "The Boy Is Mine" sans que cela ne débouche sur quelque chose de concret. Cette fois, c'est fait. Les deux femmes s'opposeront dans une battle de tubes le 31 août prochain sur la scène de l'immense studio de Tyler Perry à Atlanta.