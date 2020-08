Nas, Mulatto, Vic Mensa : les sorties de la semaine

Voici les projets sortis ce vendredi 21 août.

Cela fait un moment qu'on le répète mais l'été est souvent synonyme de période creuse quand on parle de sorties d''albums. Mais ça le devient moins quand dans la livraison du jour, on trouve un album de Nas...

NAS - "KING'S DISEASE"

On dit souvent de Nas qu'il choisit mal ses prods, que leur niveau n'est pas de celui de son écriture. Alors, pour ce nouvel album, le rappeur new-yorkais a travaillé exclusivement avec le beatmaker Hit-Boy. 13 titres cohérents avec du beau monde, The Firm, Lil Durk, Anderson .Paak, Fivio Foreign, A$AP Ferg, Big Sean ou Don Toliver.

MULATTO - "QUEEN OF DA SOUF"

Avec ce projet, Mulatto veut prouver que le succès de son single du même nom n'est pas un hasard. Alors, la rappeuse d'Atlanta met toutes les chances de son côté pour son premier album et s'adjoint les services de Gucci Mane, City Girls, 21 Savage, Saweetie et Trina.

VIC MENSA - "V TAPE"

Après s'être essayé au punk-rock dans son dernier projet, "93Punx", Vic Mensa revient au hip-hop avec ce projet et collabore notamment avec Snoh Aalegra, BJ The Chicago Kid, SAINt JHN.

LECRAE - "RESTAURATION"

Lecrae a recruté des invités tels que Kirk Franklin, YK Osiris et John Legend pour son neuvième album "Restoration". Le projet de 14 titres est son premier album solo depuis 2017 et "All Things Work Together".