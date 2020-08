Sinik tease son nouvel album avec un extrait

Après avoir eu des velléités de retraite, Sinik est finalement retombé à fond dans le rap. Ecrire, rapper, poser dans un studio, il n'a pu se résoudre à tout abandonner. Même s'il ne délaisse pas ses salons de tatouage, Mals'1 l'Assassin avait déjà annoncé un nouvel album pour la fin de de l'année, voici qu'il en commence la promotion en dévoilant un inédit directement sorti de la machine du studio dans lequel il enregistre.

Et il prévient : "Mouillez-vous la nuque".

Pour ce huitième album, sobrement intitulé "8eme art", S.I.N.I.K a repris ce qui a toujours fait sa force. Un flow reconnaissable entre mille et une écriture nerveuse, sèche et précise comme on l'entend parfaitement sur l'extrait qu'il a dévoilé sur Instagram.

Si on pensait que l'album du rappeur de l'Essonne serait disponible dès la rentrée, ce sera plus certainement vers la fin de l'année 2020 sans qu'on n'ait encore de précision. Tout juste Sinik précise-t-il en fin de vidéo, "ça arrive", sans en dire plus. On devrait quand même connaître la cover et sans doute entendre un premier extrait très prochainement.