Cardi B : les chiffres fous de "WAP"

Bardi et Megan Thee Stallion marquent l'histoire.

"WAP", le tube de Cardi et Megan Thee Stallion s'est logiquement classé numéro du Billboard Hot 100, le classement des ventes de singles aux Etats-Unis. Mais le titre des deux rappeuses l'a fait avec la manière puisqu'il écrase littéralement le record précédemment détenu par Ariana Grande. Et ce n'est que le premier des chiffres fous qui l'entourent !

Ariana Grande avait établi un record avec 85,3 millions de streams pour son titre "7 Rings" qui était devenu numéro un en février 2019. Cardi B et Megan Thee Stallion sont allées bien plus loin avec le chiffre incroyable de 93 millions de streams pour se classer directement numéros unes !

Dix jours après sa sortie, le titre était déjà certifié single d'or aux Etats-Unis. Il s'agit ni plus ni moins que du plus gros lancement en streaming par une artiste féminine ce qui place les deux rappeuses dans le Top 3 des meilleurs lancements en rap américain de l'histoire ! A l'heure où ces lignes sont écrites, le clip compte plus de 100 millions de vues !

"WAP" a également recueilli plus de 11,6 millions d'impressions d'audience à la radio au cours de la semaine se terminant le 16 août.

Ce feat est le troisième numéro un de Cardi B sur le streaming et le quatrième sur les ventes de chansons numériques tandis que c'est le deuxième dans chaque classement pour la rappeuse de Houston. Il démarre également avec le plus grand nombre de streams hebdomadaires pour une chanson en 2020, dépassant les 77,2 millions pour "The Box" de Roddy Ricch.



Sans surprise, "WAP" a également fait ses débuts comme n ° 1 des charts Hot R & B / Hip-Hop Songs et Hot Rap Songs.

C'est peu dire que ces chiffres ont fait plaisir à Cardi B et Megan Thee Stallion...