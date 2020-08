Nas confirme son album avec Hit-Boy, "King's Disease"

Et lance un premier extrait.

Ce n'est pas vraiment une surprise car Nas avait déjà parlé de sa collaboration avec le beatmaker Hit-Boy mais cette fois, c'est officiel et confirmé. Les deux artistes ont collaboré ensemble pour l'album "King's Disease".

Après avoir confirmé que son projet commun avec Hit-Boy arriverait le 21 août, Nas a excité encore plus ses fans en révélant le titre de l'album et la pochette sur la précommande iTunes. Elle montre également qu'il y aura 14 pistes, pour 41 minutes de musique. Le premier single du projet, "Ultra Black", est sorti à minuit le vendredi 14 août.

Cet album fait suite à "Nasir" produit par Kanye West et sorti en juin 2018 au milieu d'une frénésie d'autres projets puisqu'en quelques semaines, il avait rejoint par des opus de Pusha T, Teyana Taylor, Ye en personne et son disque en commun avec Kid Cudi.

S'il a choisi de travailler avec un producteur unique pour ce projet, c'est parce que cela fait des années que l'on reproche à Nas de ne pas savoir choisir ses prods ou de ne garder que des beats plats, sans dynamiques qui n'allaient pas avec sa technique virtuose et à ses textes si bien écrits. Avec Hit-Boy, Nasir Jones tient un bijou, un producteur capable de travailler aussi bien avec Jay-Z et Kanye West (il a produit le monstrueux "Niggas In Paris par exemple), que Kendick Lamar, Drake, Beyoncé ou A$ap Rocky.

Tout le monde espère donc, Nas en tête certainement, que ses prods seront à la hauteur du talent du rappeur de New York.

Le single "Ultra Black" donne un bon aperçu de leur collaboration et, franchement, ça glisse parfaitement.