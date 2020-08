Gims : son tuto à hits

Les recettes du succès

Gims est un artiste reconnaissant. Il veut profiter de l'été pour redonner à ses fans toute leur confiance et leur amour. Alors, il leur va leur proposer un tuto vidéo qui contiendra toutes les astuces et les ficelles pour réaliser un hit implacable. Après Maître Gims, Professeur Gims ?

Depuis le début de l'été, Gims dans le partage avec ses fans. Il y a quelques semaines, il leur a proposé de choisir entre quatre grandes thématiques sur laquelle il donnera une explication et des conseils. Le public avait le choix entre savoir écrire une chanson, travailler la musique et les arrangements, faire un hit ou prendre le mic et trouver son public. Il semble que la majorité ait choisi "la facilité" et veuille faire un hit. Gims a pris note et propose de leur envoyer un tuto en vidéo ou bien d'animer une masterclass pour les apprenties stars.