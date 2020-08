Cardi B compare son prochain album à "Lemonade" de Beyoncé

Reboostée par le succès de son single "WAP" en feat avec Megan Thee Stallion et malgré la polémique qui entoure la présence de Kylie Jenner dans le clip, Cardi B semble remontée comme jamais. Du coup, son tant attendu deuxième album n'a jamais semblé aussi proche et elle le compare déjà à "Lemonade" dans lequel Beyoncé révélait ses secrets.

A priori, elle aussi parlera de son homme, Offset du groupe Migos comme Queen B parlait des infidélités de Jay-Z dans "Lemonade". Dans une interview au magazine Elle, Bardi a indiqué qu'elle se plongerait dans les détails intimes de son mariage avec Offset, bien loin du contenu de "WAP". Elle se plongera profondément dans sa vie personnelle comme l'a fait Beyoncé dans "Lemonade" en 2016.

Comme Beyoncé avec Jay-Z, Cardi B doit régulièrement affronter les rumeurs d'infidélité de son mari qui bruissent sur Internet depuis des années. Le rappeur de Migos a plusieurs fois été accusé de s'être éloigné de Bardi avant de revenir à chaque fois. Lui-même avait abordé le sujet dans son album solo "Father of 4", notamment dans le morceau "Don’t Lose Me" dans lequel il s'excuse de "briser son coeur, briser sa promesse".

En décembre 2018, Cardi B avait d'ailleurs annoncé la séparation du couple. Offset avait alors fait tous les efforts du monde pour la reconquérir allant même jusqu'à monter sur scène durant la performance de sa femme au Rolling Loud pour s'excuser. Le couple s'était finalement réconcilié.

"Je sais que ma relation est pleine de drame. Mais il y a aussi beaucoup d'amour, beaucoup de passion, beaucoup de confiance et une grande amitié. C'est toujours nous contre le reste du monde. Si vous êtes curieux dans savoir plus sur mon couple, je vais le mettre dans ma musique".



On n'a pas de date de sortie ni de tracklisting mais on en sait déjà un peu plus sur le deuxième album de Cardi B qu'on espère voir sortir avant la fin de l'année 2020.