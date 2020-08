Marseille : que se passe-t-il avec les Instagram des rappeurs ?

Quelque de lourd, sans aucun doute...

Récemment, on vous parlait d'un projet de compilation 100% Marseille initiée par Jul qui concernerait tous les rappeurs de la citée phocéenne de Kofs à Alonzo, de SCH à Naps, de la FF à Soso Maness, d'IAM à Ghetto Phénomène. Le projet est-il entré dans une nouvelle phase ? Toujours est-il que les rappeurs qui semblent associés de près à cette compilation viennent tous de désactiver, en même temps, leurs comptes Instagram respectifs.

Le calme avant la tempête. C'est exactement ce que l'on a pensé à la rédaction de Generations quand on s'est aperçu que tous les rappeurs marseillais annoncés participants à la possible compilation "13 Organisé" avait leurs comptes Instagram sur off.

Il ne fait aucun doute que les rappeurs de Marseille préparent quelque chose. La question, c'est quoi ? Les hypothèses vont bon train à la rédaction. Pour certains, ils vont tous réactiver leurs comptes en même temps avec la pochette et/ou le tracklisting de la compilation. Pour d'autres, ce sera plutôt avec une vidéo, une tendance qui tient la corde puisque selon les informations de Rapélite qui a révélé l'information, un clip regroupant Jul, Naps, Sch, Elams, Kofs et Houari du Ghetto Phénomène aurait déjà été tourné.

Quoi qu'il en soit, il va nous falloir guetter les news en provenance du sud de la France car quelque chose de gros se prépare, la stratégie de communication est claire, Instagram est trop important pour les rappeurs pour qu'ils coupent leurs comptes et surtout, pourquoi l'auraient-ils fait en même temps s'ils n'étaient tous partie prenante d'une même action de promotion ?