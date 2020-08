NLE Choppa, Lil Keed, Dababy : les sorties de la semaine

Voici les sorties de disques du 7 août 2020.

Evidemment, en ce début dumois d'août, c'est les vacances pour beaucoup et on ne croule pas sous les sorties. Si les annonces se multiplient pour la fin du mois (PLK, Leto notamment en France) et pour septembre, on est clairement dans une période creuse. Mais attention, creuse ne veut pas dire qu'il n'y a rien à se mettre dans les oreilles. Il y a quand même quelques projets dignes d'intérêt, jugez plutôt.

NLE CHOPPA - "TOP SHOTTA"

Enfin, NLE Choppa sort son premier album ! Avec du retard et après l'avoir annoncé depuis longtemps, il vient de lancer le projet de 20 titres qui contient des feats de Mulatto, Lil Baby et Chief Keef. On y retrouve aussi son hit "Walk Em Down", avec Roddy Ricch.

LIL KEED - "TRAPPED ON CLEVELAND 3"

L'artiste signé chez YSL Records Lil Keed reprend sa série de mixtapes "Trapped On Cleveland" en sortant le troisième numéro. On y retrouve évidemment un feat avec son boss Young Thug mais aussi la participation de Travis Scott, Lil Baby, Future et Ty Dolla $ign.

AMINE - "LIMBO"

Aminé revient aux affaires avec son premier projet depuis 2018. Pour son troisième album, le rappeur de Portland s'entoure de J.I.D, Summer Walker, Young Thug, Vince Staples, Injury Reserve, Slowthai et Charlie Wilson.

ROD WAVE - "PRAY 4 LOVE (DELUXE)"

Sorti à l'origine en avril, Rod Wave a ajouté 11 nouveaux tracks à son album "Pray 4 Love" dont des feats avec Lil Baby et Yo Gotti.

DABABY - "BLAME IT ON BABY (DELUXE)

Sorti par surprise en plein confinement, "Blame It On Baby" avait crée la sensation durant ce printemps si particulier. Fort de son succès croissant, Dababy vient donc d'en livre la version Deluxe un peu plus tôt cette semaine avec dix nouveaux morceaux qu'il a lui-même qualifié de nouvel album.

GASHI - "1984"



GASHI va chercher son inspiration dans les années 1980. Il réussit parfaitement à capter l'ambiance rétro et n'hésite pas à faire appel à Sting pour le titre "Mama"