Eminem et Rihanna : un nouveau featuring ?

Eminem et Rihanna seraient peut-être en train de préparer quelque chose...

Après "Monster" et "Love The Way You Lie" en 2010 qui a été nommé cinq fois aux Grammy Awards et qui s'est vendu à plus de 37 millions d'exemplaires, on peut dire qu'Eminem et Rihanna connaissent la recette pour faire des tubes et pourraient très bien collaborer ensemble à nouveau !

En effet, la rumeur d'un prochain featuring court depuis que le compte Instagram Burn It Down Group, qui travaille avec Shady Records, a publié une photo en story avec la lette "E" et la lettre "R". Les deux initiales entremêlées sont annotées de deux émojis yeux, insinuant que quelque chose se prépare. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'un sous-entendu pareil est fait. Au mois d'avril, Paul Rosenberg, le manager d'Eminem, s'amusait à poster la photo d'un ticket du "Monster Tour" de Riri et Em et demandait en légende : "Vous pensez qu'on devrait faire une partie 2 ?"

Il n'en fallait pas moins aux fans pour commencer à spéculer sur les réseaux sociaux et espérer une nouvelle collaboration. Rihanna, qui a dévoilé les photos de sa campagne Fenty Skin avec A$AP Rocky cette semaine, fait patienter ses fans depuis quatre ans, date à laquelle est sorti son dernier album, "ANTI". Avec une apparition sur l'album de PARTYNEXTDOOR cette année pour le morceau "Believe It", tout le monde a cru à un retour de la chanteuse de la Barbade. Cependant, avec ses projets pour Fenty qui se concrétisent, sa carrière musicale semble bien mise de côté pour le moment...