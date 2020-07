Kanye West : la date de sortie de son album

Kanye West va sortir son nouvel album "DONDA", voici la date !

C'est officiel, le nouvel album de Kanye West va bientôt arriver ! Le rappeur de Chicago annonce qu'il dévoilera le projet "DONDA" ce vendredi 24 juillet.



Dans un tweet, Yeezy balance une photo de la tracklist prise sur son ordinateur et écrit : "DONDA arrive ce vendredi". Au total, 12 morceaux avec des titres toujours en rapport avec la religion et la foi. On note par exemple "Gods Country", "Praise God' ou encore "I Know God Breathed On This". Cette tracklist n'indique aucun featuring et Kanye West l'a appelé comme sa maman, Donda West, décédée en 2007.

D'ailleurs, il y a quelques jours, Yeezus lâchait une vidéo teasing d'un titre intitulé "DONDA" également. Dans celui-ci, on pouvait entendre la mère du rappeur réciter les paroles de la chanson "Sound of da Police" du rappeur KRS-One. Très proche de sa maman qui l'a élevé seule, il lui dédie souvent des musiques, notamment "Only One" et la célèbre "Hey Mama".

Alors que Kanye avait publié la tracklist de son prochain album sur son compte Twitter avant de la supprimer ce dimanche 19 juillet, cette annonce plus officielle laisse tous les fans en suspense. En effet, le rappeur était sur plusieurs projets, dont une partie 2 de "Jesus Is King" avec Dr. Dre. De plus, il a la réputation de retarder, changer ou bien même annuler la sortie de ses albums. Toujours en pleine campagne présidentielle et en larmes pendant son premier meeting, tout le monde retient son souffle et espère que l'album de Kanye West sera réellement dévoilé ce vendredi 24 juillet.